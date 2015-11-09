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    Пануччи: «Рома» - фаворит в борьбе за скудетто»

    Главный тренер "Ливорно" Кристиан Пануччи высказал свое мнение относительно главного фаворита сезона в борьбе за скудетто.

    «Рома» - фаворит в борьбе за скудетто. У римлян наиболее сбалансированная и сильная команда в лиге на данный момент. Приобретя летом Джеко, «Рома» закрыла единственное проблемное место», - считает Пануччи.

    Напомним, что в центральном матче 12-го тура Серии А "Рома" добилась победы над "Лацио" в римском дерби. Победу "волкам" принесли голы Эдина Джеко и Жервиньо.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    09.11.2015 09:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 14:04

      "Рома" вперед!

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