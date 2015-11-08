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    Гарсия: «Флоренции, Де Росси и Майкон готовятся к матчу с «Лацио»

    Главный тренер "Ромы" Руди Гарсия рассказал о подготовке команды в матчу 12-го тура Серии А против "Лацио".
    «Это наша седьмой матч за 22 дня, но и «Лацио» играет по такому же графику. Наши футболисты мотивированы.На данный момент Флоренци и Майкон занимаются по индивидуальной программе, но они восстановились и вошли в заявку на матч с "Лацио". Де Росси также в команде» - сказал Гарсия.
    Таким образом тренер опроверг появившуюся ранее информацию, что впервые в истории дерби «Рома» выйдет на поле с 11 легионерами в стартовом составе.

    Источник: Football Italia

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    08.11.2015 09:33
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