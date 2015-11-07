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    Гвардиола: «Пока во всех турнирах мы играем очень хорошо»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче 12-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (4:0).

    «У «Штутгарта» было четыре-пять моментов. Мне нравятся команды, которые играют в таком стиле. Благодарю своих футболистов. Непросто играть каждые три дня с таким настроем. Пока во всех турнирах мы играем очень хорошо», - говорит Гвардиола.

    Испанец надеется, что ближайшие матчи сборных обойдутся для его подопечных без травм.

    «Надеюсь, что после паузы на матчи сборных все мои футболисты вернуться здоровыми, чтобы можно было играть с таким настроением до зимнего перерыва».

    Источник: ФК «Бавария»

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    07.11.2015 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 7 ноября 2015, 21:56

      Хосеп,тащи!!!

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