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    Амир Натхо полетел с ЦСКА на игру с «Краснодаром»

    На матч 15-го тура РФПЛ с "Краснодаром", который пройдет завтра в 17:00 по московскому времени, в составе ЦСКА полетел Амир Натхо. Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

    Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин, Марио Фернандес.

    Полузащитники: Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Георги Миланов, Бибрас Натхо, Александр Головин, Амир Натхо.

    Нападающие: Ахмед Муса, Сейду Думбия, Кирилл Панченко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.11.2015 17:05
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