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    Новая форма сборной России будет презентована в эфире шоу «Вечерний Ургант»

    Презентация новой игровой формы сборной России, которая будет предназначена для участия в чемпионате Европы-2016 во Франции, состоится 10 ноября в эфире телешоу «Вечерний Ургант», сообщается на официальном сайте программы. Передача выходит на «Первом» канале и обычно начинается в 23:35 по московскому времени.

    Отмечается, что гостями шоу станут президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко, а также футболисты сборной России нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 13:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 8 ноября 2015, 00:49

      Ну да...а в 2018 форму на Камеди будут презентовать)

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 7 ноября 2015, 16:16

      Хорошо, что не в "уральских пельменях" :-)))

      0
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      Рейтинг: +1820

      gor77 7 ноября 2015, 15:01

      Очень "символичное" место презентации! Цирк. )))))

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka > gor77 7 ноября 2015, 16:59

      пгавильно

      0
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      Рейтинг: +467

      gennadiy 7 ноября 2015, 14:36

      Будем ждать.В 23-30 что то рановато.Давайте в 4 утра лучше,а то теперь 2дня придёться спать,что бы всё это посмотреть.Такой ведущий...При чём тут футбол?

      1
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      Рейтинг: +10

      killer47 > gennadiy 7 ноября 2015, 15:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты что, малыш, что в 23-30 спишь? Иди ты в сракотан, мудила тупая.

      -4
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