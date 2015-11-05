Лига Европы. «Рубин» уступил дома «Ливерпулю»

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы казанский «Рубин» дома уступил «Ливерпулю». Единтсвенный мяч во встрече на 51 минуте забил полузащтник команды гостей Джордон Айб.

Лига Европы. Группа B. 4-й тур

Рубин (Россия) – Ливерпуль (Англия) 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Айб, 51.

Рубин: Рыжиков, Кверквелия, Котуньо (Устинов, 81), Камболов, Набиуллин, Карлос Эдуардо (Оздоев, 46), Кисляк (Ахметов, 69), Карадениз, Георгиев, Девич, Канунников.

Ливерпуль: Миньоле, Сако, Ловрен, Клайн, Морено, Милнер (Лаллана, 60), Аллен, Джан (Шкртел, 90+2), Айб, Бентеке, Фирмино (Лейва, 80).

Предупреждения: Ловрен, 75.