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    Червиченко: «Глушаков – парень хороший, но не уровня «Спартака»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что москвичам следует отпустить полузащитника Дениса Глушакова.

    "Шаг, наверное, правильный. Но начинают не с тех. Нужно в первую очередь расстаться с иностранцами, как сделало «Динамо». С Глушаковым все понятно: парень он хороший, но уровень клуба уже давно не тянет. Но кто встанет на место Комбаровых или Макеева? Сейчас ситуация выглядит так: мы отрежем себе ногу, но какую пришьем - еще не знаем. Единственный, кто может считать себя неприкосновенным и лучшим в «Спартаке» - Квинси Промес. Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Юра Мовсисян оставляют желать лучшего. Это прошлое. На сегодняшний день все решает скорость, а у людей, о которых мы говорим, ее нет. Так что в целом решение выставить на трансфер футболистов - верное, если люди не тянут, то нужно продавать несмотря на прежние заслуги", - сказал Червиченко.

    Источник: Известия

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    05.11.2015 18:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 04:26

      Сей час "Спартак" неу уровня Глушакова , к сожалению

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      Рейтинг: +160

      Игорь В 5 ноября 2015, 20:41

      Глушак вообще зря в спартак переходил. Не его это уровень. У него класс повыше спартаковских задумок о 4-5местах

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 5 ноября 2015, 19:46

      То, что было в 90 - в прошлом. Сейчас спартак середняк, какой там может быть уровень? Игроки там деградируют просто, никакого роста. Примеров много! Давайте по примеру прошлого и Торпедо отнесет к шикарным командам )))

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 5 ноября 2015, 19:25

      Ахахаха... У спартака уровень есть что ли? Какой? Середняк РФПЛ? xD Сейчас эта команда даже не уровня Лиги Европы.

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