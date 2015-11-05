«Краснодар» – ПАОК. Онлайн-трансляция

«Краснодар» будет принимать в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы ПАОК. Обе команды на данный момент борются за вторую сточку в группе, пытаясь догнать лидирующую «Боруссию».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – ПАОК. Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:00, не пропустите!