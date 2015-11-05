Фахриев: «Выходить на игру и быть готовым на ничью – путь в никуда!»

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев рассказал о подготовке своей команды к предстоящему матчу Лиги Европы против «Ливерпуля».

«Тренерский штаб изучает последние игры «Ливерпуля», заметно, как Клопп перестроил игру команды, хотя у него было не очень много времени. У нас есть все возможности показать достойный футбол, и мы ждем, что наш болельщик станет 12-м игроком комады. В прошлом сезоне «Казань Арена» дала импульс, и команда забралась на пятое место в таблице. Надеюсь, что такой импульс переполненные трибуны стадиона дадут нам и сейчас. «Ливерпуль» мы не боимся и готовы дать бой гостям.

Выходить на игру и быть готовым на ничью – такого я не приемлю. Это путь в никуда!» – заявил Фахриев.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Рубин» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 5 ноября, в 21:00 по московскому времени.