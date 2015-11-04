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    Ван Гаал: «Даже в лучшие годы «Манчестер Юнайтед» не мог выиграть дома у российских команд»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал после домашней победы над ЦСКА (1:0) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что испытал облегчение и гордость за свою команду, отметив, что в ЛЧ не бывает легких побед даже в игре с российскими клубами.

    "Теперь можно вздохнуть с облегчением, но также я испытываю и гордость. Даже в свои лучшие годы "Манчестер Юнайтед" не мог выиграть дома у российских команд. Все думают, что это легко, но на самом деле это совсем не просто. Никогда не бывает легких побед в Лиге чемпионов", - сказал ван Гаал.

    После четырех туров Лиги чемпионов ЦСКА с четырьмя очками находится на последнем месте в группе, лидирует "Манчестер Юнайтед" с семью баллами.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 08:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +117

      Marchen 4 ноября 2015, 12:06

      МЮ бы реализацию поднатаскать, ЦСКА влетели бы в -3

      0
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      Рейтинг: +24

      west29 4 ноября 2015, 10:16

      МЮ все время атаковал гол забить дело было времени

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 ноября 2015, 09:56

      Ну если бы супер нападающий забил,то встали бы в защиту все,и не факт что МЮ выиграл бы

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 4 ноября 2015, 08:47

      Не выиграл потому что в группе решил свою задачу

      0
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