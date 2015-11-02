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    Мутко: «Сборная и дальше будет играть в регионах»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал перенос матча Россия – Хорватия из Краснодара в Ростов-на-Дону.

    "В Краснодаре сыграть было нереально. И Краснодару надо дать отдохнуть от нас. 12-го сыграет молодежка, 14-го сыграет главная команда, а если еще и 17-го играть - ну зачем? Ростов-на-Дону - хороший футбольный город, там хороший стадион. Сейчас ФИФА проверяла там газон в преддверии чемпионата мира, и они сказали - шикарный стадион. Прогноз посмотрели - +4+6 градусов тепла, мне кажется, это нормально.

    Сборную показать и в Ростове, и Краснодаре будет хорошо. И дальше тоже будем играть в регионах. Сейчас начнем стадионы открывать и будем это делать матчами сборной", - заявил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    02.11.2015 17:58
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