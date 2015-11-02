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    «Спартак» и Широков пока не ведут переговоров о новом контракте

    Полузащитник «Спартака» Роман Широков, контракт которого действует до окончания этого сезона, пока не ведет переговоры о его продлении.

    «Переговоры еще не начали, а какие мысли по этому поводу, надо спросить у руководства "Спартака". Мое желание? Отталкиваться от желания "Спартака". У меня, может быть, и есть желание остаться, но смысл в нем, если у них другая позиция? Если руководство сделает предложение, тогда и поговорим. На данный момент желания менять команду у меня нет», - заявил Широков.

    Напомним, в этом сезоне Широков провел 14 матчей в составе «Спартака» в Премьер-лиге.

    Источник: ТАСС

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    02.11.2015 14:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 2 ноября 2015, 18:08

      Иди в Краснодар, а то затухнеш!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 ноября 2015, 16:51

      Когда играл в Зените, Спаллетти называл его фантастическим игроком.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 ноября 2015, 14:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если Широков хочет играть и дальше, то ему нужно уходить из этого свинарника. В Спартаке он потерялся,а до Спартака был супер фигурой.

      -6
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