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    «Ростов» - «Динамо». Онлайн-трансляция

    Еще в прошлом сезоне встреча «Ростова» и «Динамо» выглядела бы иначе, но сейчас команды поменялись ролями. «Ростов» под руководством опытного Курбана Бердыева поджимает лидеров турнирной таблицы, а «Динамо» после продажи своих дорогостоящих лидеров пытается выбраться из подвала.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» - «Динамо». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2015 18:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 ноября 2015, 14:09

      Ростов вперед к победе!!!

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