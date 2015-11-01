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    Коутиньо: «Клопп был очень доволен, он обнял меня»

    Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо поделился впечатлениями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги с "Челси" (3:1). Напомним, бразилец отметился дублем в этой встрече. По словам футболиста, самое главное, что команда набрала три очка.

    "Так рад забить эти голы. Прошло так много времени с тех пор, как я отличался в последний раз. Я не играл так уж хорошо, но я знал, что должен продолжать работать, и все изменится. Это я и сделал. На протяжении всего матча мы получали невероятную поддержку со стороны болельщиков. Они всегда с нами, и мы хотели сделать что-то для них. Мои голы и эта победа – для них.

    Мы провели хороший матч и гордимся победой. Было очень важно выиграть, потому что "Челси" – большая команда. Это поможет нам в плане уверенности. Постараемся забраться повыше в таблице. Тренер был очень доволен, он обнял меня. Все в команде наслаждаются тем футболом, в который он просит нас играть. Это тренер, который требует каждодневной упорной работы. Он дает нам уверенность", – сказал Коутиньо.

    Источник: Liverpool Echo

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    01.11.2015 12:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 1 ноября 2015, 22:04

      Спасибо! Суббота удалась!))

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 1 ноября 2015, 16:48

      Милота

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