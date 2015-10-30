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    «Реал» может вернуть Моуринью

    Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, что минувшим летом клуб пытался вернуть Жозе Моуринью, который ранее работал с мадридцами, а сейчас возглавляет «Челси».

    «Думаю, Перес будет не против снова пригласить Моуринью, если тот покинет «Челси». Летом «Реал» уже пытался его вернуть, но не получилось. Кроме того, Перес приглашал Йоахима Лева, Юргена Клоппа, а уже потом – Рафаэля Бенитеса. Если у Бенитеса ничего не выйдет, а Моуринью покинет «Челси», то португальца пригласят в Мадрид», - говорит Кальдерон.

    Источник: AS

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    30.10.2015 23:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +324

      hellkid 2 ноября 2015, 10:20

      бред...Давно пора понять, что Маур как тренер сдулся. Середняки - это его максимум сейчас.

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      Рейтинг: +6

      Reaktiv_05 31 октября 2015, 09:23

      Реал это королевский клуб он умеет только на контроатаках играть а моур все на обороне, перес вредли вернет его он уже недавно сказал что ему обратной дороги нет

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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 31 октября 2015, 01:13

      Это было бы интересно, ведь Моур знает как побеждать Барсу.

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      Рейтинг: +15

      МитиС 30 октября 2015, 23:24

      Мда...

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