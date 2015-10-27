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    Балаге: «Реалу» нужен не отличный вратарь, а суперзвезда»

    «Реал» может возобновить свои попытки приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, несмотря на уверенную игру нынешнего стража ворот мадридцев Кейлора Наваса. Такое мнение высказал испанский журналист Гильем Балаге.

    «Большие трансферы «Реала» никак не связаны со спортивными показателями: все дело в бизнес-плане. И Де Хеа превосходно вписывается в бизнес-план «Реала» - иметь вратаря-суперзвезду вместо просто отличного вратаря Кейлора Наваса. Не удивлюсь, если они вернутся к идее купить Де Хеа», - говорит Балаге.

    В нынешнем сезоне Навас сыграл девять матчей в Примере и пропустил в них три гола, а в трех играх Лиги чемпионов он не позволил соперникам "Реала" забить ни одного мяча.

    Источник: Skysports

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    27.10.2015 00:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      Gadzhi4990 27 октября 2015, 21:51

      С Касильясом виноват моуринью. А с Чехом он это подтвердил

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 27 октября 2015, 11:30

      Подождите годик и из Кейлора с такими темпами вырастет суперзвезда. Он великолепен. Его реакция - за гранью реального.
      Хотя в фифе 16 он сейчас даже ниже рейтингом,чем Касилья, полирующий банку. Мне до сих пор не понять, почему.

      0
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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 27 октября 2015, 09:45

      Акинфеев супер звезда рекордсмен Европы лучший вратарь прошлого ЧМ лучший воротчик России ПОСОЛ чм 2018Г Ну чем не для Реала

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