«Атлетик» - «Спортинг». Смотреть онлайн

В понедельник «Атлетик» и «Спортинг» будут завершать девятый тур испанской Примеры своим матчем. Обе команды не могут похвастаться результатами в этом сезоне, но турнирное положение и близкое расположение друг к другу позволяют ожидать болельщикам интересный футбол.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Атлетик» - «Спортинг», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:30.