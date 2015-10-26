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    «Атлетик» - «Спортинг». Смотреть онлайн

    В понедельник «Атлетик» и «Спортинг» будут завершать девятый тур испанской Примеры своим матчем. Обе команды не могут похвастаться результатами в этом сезоне, но турнирное положение и близкое расположение друг к другу позволяют ожидать болельщикам интересный футбол.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Атлетик» - «Спортинг», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2015 21:36
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