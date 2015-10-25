Компани скоро перейдет в один из клубов МЛС

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что в скором времени может попробовать свои силы в МЛС. Также бельгиец отметил, что с приходом в североамериканскую лигу Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда популярность турнира существенно выросла.

"С тех пор, как в МЛС переехали Лэмпард и Джеррард, в лиге началось настоящее безумие. Сейчас турнир становится весьма привлекательным для футболистов из чемпионата Англии, - отметил защитник. - Уровень МЛС повышается каждый год. В ней появляются новые клубы, растет число фанатов на стадионах. Не исключаю, что после окончания контракта с "Ман Сити" я переберусь в МЛС".