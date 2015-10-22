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    «Бешикташ» в игре против «Локомотива» придут поддержать семь тысяч болельщиков

    Пресс-атташе московского «Локомотива» Андрей Бодров сообщил, что на матче третьего тура группового этапа Лиги Европы между железнодорожниками и турецким «Бешикташем» ожидается около семи тысяч болельщиков со стороны гостей.

    «Организованная фан-группа "Бешикташа" будет насчитывать две с половиной тысячи человек, она разместится на Северной трибуне стадиона. Однако поклонники стамбульской команды будут находиться и на других трибунах арены. По словам представителей "Бешикташа", на игре ожидается до 7 тысяч турецких болельщиков. Основная их часть - это люди, постоянно проживающие в России», - проинформировал Бодров

    Источник: ТАСС

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    22.10.2015 13:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 22 октября 2015, 13:53

      БРЕД

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      Рейтинг: +11

      skoda2425 22 октября 2015, 13:30

      че за бред, откуда у гостей квота в 25-30%, тем более откуда у Бешикташа столько болел в Москве, с ума чтоли сошли. теперь я понимаю почему у вас мало народу

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