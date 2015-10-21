«ПСЖ» – «Реал». Онлайн-трансляция

«ПСЖ« и «Реал» одержав по две уверенных победы практически гарантировали себе выход в плей-офф. Однако встречи между соперниками обещаюь быть крайне принципиальными. Кроме того, обе команды будут стремиться занять первое место в группе, чтобы получить преимущество при жеребьевке.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Реал». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!