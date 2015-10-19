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    Обнародована программа передач первого рабочего дня канала «Матч ТВ»

    Опубликована сетка вещания первого рабочего дня нового канала «Матч ТВ». Свою работу канал начинает в воскресенье 1 ноября.

    6.30 Матч ТВ. На старте

    8.00, 9.05, 10.05, 11.05 Все на Матч. Открытие

    9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости

    12.05 Документальный цикл «Мама в игре» [12+]

    12.30 Все на Матч. Открытие

    13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Россия) — «Калев» (Эстония). Прямая трансляция

    14.50 Все на Матч. Открытие

    15.30 Документальный цикл «Рио ждет» [16+]

    16.00 Все на Матч. Открытие

    16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

    19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция

    21.30 Документальный фильм «Формула Квята» [16+]

    21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция

    0.00 Все на Матч. Открытие

    1.00 Художественный фильм «Легендарный» [16+]

    3.00 Матч ТВ. На старте

    4.00 Документальный цикл «Рио ждет» [16+]

    4.30 Документальный фильм «Формула Квята» [16+]

    5.00 Документальный цикл «Мама в игре» [12+]

    5.30 Все на Матч. Открытие [16+]

    Источник: «Советский спорт»

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    19.10.2015 21:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18

      #Lokothebest 20 октября 2015, 05:57

      А новости погоды со стриптизом с Канделаки и уткиным будет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Rrb 19 октября 2015, 23:23

      Все на мат ч

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 19 октября 2015, 22:42

      обещали спортивный канал, пиарили весь октябрь и понасовали кучу документальных фильмов в воскресенье и всего лишь 1(!) футбольный матч... да уж, порадовали, ничего не скажешь

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      ттт40 19 октября 2015, 22:26

      а че улицы разбитых фонарей показывать не будут?

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      Gazza > ттт40 19 октября 2015, 23:26

      Скорее "Самый умный ребёнок" будут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Ele13 19 октября 2015, 22:03

      Хотелось бы на канале чисто спортивной тематики. Ничего лишнего, надеюсь это исполнят. А то был спорт, а сейчас россия 2 с Сигалом.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Ele13 19 октября 2015, 22:18

      Чисто спортивным канал пробудет недолго, так уж повелось.

      4
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