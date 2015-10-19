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    Веденеев: «Когда Дзюба делает рывок, кажется, что это какой-то ветеран»

    Чемпионат СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев считает, что у форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы нет ни рывка, ни мощи.

    "Дзюба забивает гол — и больше его на поле и не видно! Когда он рывок делает, кажется, что это ветеран какой-то пытается разогнаться. У нового зенитовского форварда нет рывка, нет мощи, чтобы взять игру на себя и навязать сопернику хотя бы какой-то прессинг, вернуться в свою штрафную, чтобы помочь партнеру, а потом рвануть вперед.

    По Дзюбе складывается впечатление, что он не то чтобы не хочет, а просто не может это сделать, нет у него такой возможности. Поэтому эмоционально очень тяжело воспринимался краснодарский матч. Два момента было у Дзюбы. Он принял на грудь мяч прямо напротив кубанских ворот, снаряд падает ему на ногу — бей с лета! Но форвард дает ему упасть на газон, мяч подскакивает — и его успевают выбить", - поделился Веденеев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.10.2015 12:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      Gazza 19 октября 2015, 23:17

      А как ему нырять если убежит далеко?

      0
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      Рейтинг: +12

      AntonioZsp 19 октября 2015, 13:58

      да чё вы пристали к этому Дзюбе!!играет,старается,забива
      ет

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 19 октября 2015, 12:43

      В общем справедливо, но Зенит научился использовать Дзюбу на поле с его ростом и игрок свой гол в матче кладет.

      0
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      Рейтинг: +21

      Артемка30 19 октября 2015, 12:26

      Значит скоро будет в матчах легенд участвовать и рассказывать, что он когда то забивал за сборную по 4 мяча за матч :)))

      -2
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