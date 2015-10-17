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    Зе Луиш: «Не знаю, с чего игроки «Локомотива» решили, что у нас проблемы в обороне»

    Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш выразил свое удивление относительно слов игроков «Локомотива» о проблемах в обороне красно-белых.

    «Ну не знаю, с чего они так решили. Мы же не пропускаем много голов. И вообще лучшая оборона - это атака.

    Можно ли назвать игру с «Локомотивом» класико? Я считаю, что да. Это потому, что мы находимся рядом в турнирной таблице. Если бы, например, «Ростов» или какая-нибудь другая команда была впереди, то матч тоже можно было считать класико», - сказал Зе Луиш.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2015 17:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33715

      zra78 17 октября 2015, 17:22

      Покажите завтра парни ему ,чтоб увидел и понял

      0
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      Рейтинг: +11

      Нежданчик > zra78 17 октября 2015, 18:29

      покажут ))) уверен

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      Рейтинг: +81

      Любер > zra78 17 октября 2015, 18:30

      Покажем, будь спокоен. И увидете, и поймёте.

      -1
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