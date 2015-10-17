Зе Луиш: «Не знаю, с чего игроки «Локомотива» решили, что у нас проблемы в обороне»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш выразил свое удивление относительно слов игроков «Локомотива» о проблемах в обороне красно-белых.

«Ну не знаю, с чего они так решили. Мы же не пропускаем много голов. И вообще лучшая оборона - это атака.

Можно ли назвать игру с «Локомотивом» класико? Я считаю, что да. Это потому, что мы находимся рядом в турнирной таблице. Если бы, например, «Ростов» или какая-нибудь другая команда была впереди, то матч тоже можно было считать класико», - сказал Зе Луиш.