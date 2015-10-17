Попов: «Промес теперь всех в «Спартаке» называет «братухами»

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал о том, привык ли он к русской культуре и манерам поведения.

«Да. У меня вообще с русскими очень хорошие отношения, никаких проблем. Впрочем, как и с иностранцами. Например, с Промесом и Озбилизом мы часто шутим. Квинси недавно выучил русское слово, теперь всех называет «братухами». Так вот и общаемся.

Каждодневные рукопожатия? Отношусь к ним нормально, это знак уважения к людям. Долго не мог привыкнуть к другой вещи. В «Кубани» мне не нравилось, что каждый день на базе нам необходимо было взвешиваться. Спрашивал: «Зачем это делать постоянно?» Бывало и такое, что мы по два раза в день вставали на весы. Никогда не понимал, почему. Ну что ж, у каждого тренера свои особенности работы», - поделился Попов.