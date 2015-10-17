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    Попов: «Промес теперь всех в «Спартаке» называет «братухами»

    Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал о том, привык ли он к русской культуре и манерам поведения.

    «Да. У меня вообще с русскими очень хорошие отношения, никаких проблем. Впрочем, как и с иностранцами. Например, с Промесом и Озбилизом мы часто шутим. Квинси недавно выучил русское слово, теперь всех называет «братухами». Так вот и общаемся.

    Каждодневные рукопожатия? Отношусь к ним нормально, это знак уважения к людям. Долго не мог привыкнуть к другой вещи. В «Кубани» мне не нравилось, что каждый день на базе нам необходимо было взвешиваться. Спрашивал: «Зачем это делать постоянно?» Бывало и такое, что мы по два раза в день вставали на весы. Никогда не понимал, почему. Ну что ж, у каждого тренера свои особенности работы», - поделился Попов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.10.2015 13:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100

      borsch123 17 октября 2015, 18:39

      Красава)Хотя фразу бразильца Вельки "я русский б..!" сложно перепобедить)

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 октября 2015, 18:19

      Братуха-борцуха

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      Рейтинг: +22

      kill_rubin 17 октября 2015, 13:46

      Ну ОЧЕНЬ важная новость, что ее поместили в раздел Главные Новости

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      Рейтинг: +100

      borsch123 > kill_rubin 17 октября 2015, 18:42

      Просто интервью большое Ивелин Попов дал. А бомбардирище решил кинуть нам только огрызок.Уж либо полностью бы публиковали, либо никак.Хотя я не в курсе,может с других сайтов слизывать запрещено.

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