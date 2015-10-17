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    Арустамян: «Не понимаю смысла дальнейшего нахождения Кокорина в «Динамо»

    Комментатор «Матч ТВ» и ведущий «Спорт FM« Нобель Арустамян поделился мыслями о возможном трансфере нападающего "Динамо" Александра Кокорина в Ангию.

    "Насколько знаю, помимо варианта с арендой в «Арсенал», у Кокорина был и вариант с «Вест Хэмом». На каких условиях – не знаю. Но когда трансферное окно закрывается, бюджеты многих клубов израсходованы. Поэтому многие предлагают аренду с правом выкупа.

    Почему мы сразу хотим, чтобы Кокорин сразу попал в «Арсенал»? Вариант с «Вест Хэмом» тоже хорош. Поиграй там, забей свои 10-11 голов и получи приглашение от «Арсенала» «МЮ» или «Ливерпуля». А так я не понимаю смысла дальнейшего нахождения Кокорина в «Динамо». У него еще год контракта. По-моему, у «Динамо» нет денег на продление соглашения на прежних условиях. А Кокорин вряд ли захочет идти на сокращение зарплаты в два раза.

    Кокорин мог бы с большей пользой провести нынешнее время в чемпионате Англии, Испании или Италии. Ведь Кокорина реально ценят в Европе. Если б Александр поставил перед агентом задачу, чтобы искал варианты за рубежом, он бы уехал. Тем более год контракта остается...

    Да, в чемпионате России у Александра нет голов. И это большая проблема. Но есть талант. И ему надо было уходить в «Арсенал» или «Вест Хэм», если предложения были", - сказал Арустамян.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2015 07:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      KryptoN 18 октября 2015, 21:49

      Его игра за сборную показывает его низкий уровень. Плохо работает на команду, да и голеодором его абсолютно никак не назовешь. Тот же Дзюба разбирается в разы лучше, хоть и ему работать и работать... Где плюсы и положительные эмоции от игры Кокорина? Их попросту нету.

      0
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      Рейтинг: +147

      Legion-o 17 октября 2015, 18:10

      Я бы на месте Динамо еще бы доплатил, чтоб его хоть куда-нибудь забрали! Без права возврата!!!

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 октября 2015, 11:39

      Конечно уйдет,только в Вэст Хэме видимо меньше предлагали,сколько он за Анжи игр провел,не напомните?

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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 17 октября 2015, 10:39

      не понимает он значит тупой шнобель

      -1
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