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    Черышев будет готов к матчу с «ПСЖ»

    Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев сможет принять участие в матче третьего тура Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    Напомним, что Черышев получил болезненный удар в матче сборных России и Черногории (2:0). Завтра он будет заниматься по индивидуальной программе и не сможет сыграть в Примере с «Леванте».

    Однако ожидается, что к игре Лиги чемпионов российский футболист полностью восстановится. В текущем сезоне Черышев один раз выходил на поле в ЛЧ, а также провел одну игру в Примере.

    Матч "ПСЖ" - "Реал" состоится в среду 21 октября.

    Источник: Marca

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    15.10.2015 21:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 17 октября 2015, 23:01

      сиди а то замерзниж

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