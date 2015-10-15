Черышев будет готов к матчу с «ПСЖ»

Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев сможет принять участие в матче третьего тура Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Напомним, что Черышев получил болезненный удар в матче сборных России и Черногории (2:0). Завтра он будет заниматься по индивидуальной программе и не сможет сыграть в Примере с «Леванте».

Однако ожидается, что к игре Лиги чемпионов российский футболист полностью восстановится. В текущем сезоне Черышев один раз выходил на поле в ЛЧ, а также провел одну игру в Примере.

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится в среду 21 октября.