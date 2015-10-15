Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Черышев будет готов к матчу с «ПСЖ»

    Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев сможет принять участие в матче третьего тура Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    Напомним, что Черышев получил болезненный удар в матче сборных России и Черногории (2:0). Завтра он будет заниматься по индивидуальной программе и не сможет сыграть в Примере с «Леванте».

    Однако ожидается, что к игре Лиги чемпионов российский футболист полностью восстановится. В текущем сезоне Черышев один раз выходил на поле в ЛЧ, а также провел одну игру в Примере.

    Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится в среду 21 октября.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2015 21:57
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ЦСКА 2015-2016
    1445112107
    сиди а то замерзниж
    Ответить
    ologreds
    1694996985
    numo445476
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+