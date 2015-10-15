ФИФА может открыть дело против сменщика Платини

Комитет по этике ФИФА может открыть дисциплинарное дело против главы испанской федерации футбола и первого вице-президента УЕФА Анхеля Марии Вильяра.

Членам комитета показался подозрительным тот факт, что Вильяр отказался давать свои показания следователю Майклу Гарсии по выборам стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Отметим, Вильяр должен занять место главы УЕФА Мишеля Платини, которого комитет по этике отстранил от футбольной деятельности на 90 дней. О назначении испанца на должность может быть объявлено сегодня.