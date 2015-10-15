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    ФИФА может открыть дело против сменщика Платини

    Комитет по этике ФИФА может открыть дисциплинарное дело против главы испанской федерации футбола и первого вице-президента УЕФА Анхеля Марии Вильяра.

    Членам комитета показался подозрительным тот факт, что Вильяр отказался давать свои показания следователю Майклу Гарсии по выборам стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

    Отметим, Вильяр должен занять место главы УЕФА Мишеля Платини, которого комитет по этике отстранил от футбольной деятельности на 90 дней. О назначении испанца на должность может быть объявлено сегодня.

    Источник: Mundodeportivo

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    15.10.2015 08:27
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