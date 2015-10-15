«Барселона» подала апелляцию в ФИФА по делу Турана

"Барселона" подаст протест на ФИФА, который не так и не дал точного ответа по поводу возможности регистрации полузащитника Арда Турана вместо травмированного Рафиньи.

Каталонский клуб трижды направлял запросы в ФИФА, но получил всего один ответ, в котором организация рекомендовала "Барселоне" не заявлять Турана на матчи Примеры. По мнению клуба, эта рекомендация не носит обязательный характер.

В четверг "Барселона" подала протест в апелляционный комитет ФИФА. Если и оттуда не последует точного ответа, испанцы обратятся в Спортивный арбитражный суд Лозанны.