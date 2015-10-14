Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бышовец: «В стыковых матчах Украина может пройти любую сборную»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что у сборной Украины есть все шансы на попадание на Евро-2016.

    «Стыковые матчи будут носить упорный кубковый характер. Среди оставшихся в борьбе команд фаворитом назову сборную Украины. Подопечные Михаила Фоменко оставили приятное впечатление в игре против испанцев. Чуть меньше понравилась их игра во встрече со Словакией. Но не вижу причин предъявлять претензии украинским игрокам. Было видно, что украинская сборная, уступая в счете, играет на победу, но реализация моментов оставляет желать лучшего.

    Шансы украинцев на победу в стыках зависят от жребия, но в итоге всe будет в их руках. Украина может пройти любую из оставшихся сборных. Думаю, мы увидим сборную Украины на Евро-2016. Это крепкая, хорошо организованная команда, имеющая в составе ярко выраженных лидеров. К таковым я отношу Коноплянку, Ярмоленко и, пожалуй, Пятова. Тренерскому штабу и футболистам украинской команды нужно подумать, как разнообразить игру в атаке. Атакующие действия сборной Украины смотрелись слишком предсказуемо на фоне испанцев», - поделился своим мнением Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11