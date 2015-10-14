Бышовец: «В стыковых матчах Украина может пройти любую сборную»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что у сборной Украины есть все шансы на попадание на Евро-2016.

«Стыковые матчи будут носить упорный кубковый характер. Среди оставшихся в борьбе команд фаворитом назову сборную Украины. Подопечные Михаила Фоменко оставили приятное впечатление в игре против испанцев. Чуть меньше понравилась их игра во встрече со Словакией. Но не вижу причин предъявлять претензии украинским игрокам. Было видно, что украинская сборная, уступая в счете, играет на победу, но реализация моментов оставляет желать лучшего.



Шансы украинцев на победу в стыках зависят от жребия, но в итоге всe будет в их руках. Украина может пройти любую из оставшихся сборных. Думаю, мы увидим сборную Украины на Евро-2016. Это крепкая, хорошо организованная команда, имеющая в составе ярко выраженных лидеров. К таковым я отношу Коноплянку, Ярмоленко и, пожалуй, Пятова. Тренерскому штабу и футболистам украинской команды нужно подумать, как разнообразить игру в атаке. Атакующие действия сборной Украины смотрелись слишком предсказуемо на фоне испанцев», - поделился своим мнением Бышовец.