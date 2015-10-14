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    Спортивные телекомпании могут начать принимать ставки

    Министерство спорта готовит проект, который может разрешить телекомпаниям, транслирующим спортивные мероприятия, организовывать азартные игры в тотализаторах и букмекерских конторах.

    Пока предложение проходит стадию рассмотрения и не является утвержденной позицией правительства.

    «В предварительной концепции стоит вопрос о возможности права на освещение спортивных мероприятий: принимать ставки на результаты матчей и игр смогут, в том числе, и те организации, которые владеют правами на трансляцию этих соревнований.

    Речь идет о расширении практики установления ставок при помощи интернета, которые смогут осуществлять телеканалы, имеющие права на освещение», — рассказала "Интерфаксу" заместитель министра спорта Наталья Паршикова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 16:32
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