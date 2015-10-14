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    Бенитес: «Роналду все еще голоден»

    Главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес после вручения форварду команды Криштиану Роналду прошлогодней "Золотой бутсы" прокомментировал его выступления в этом сезоне.

    "Таких показателей очень трудно достичь футболисту. Можно выиграть "Золотоую бутсу", но чтобы сделать это четыре раза, нужно иметь настойчивость и очень сильно работать.

    Он продолжает устанавливать новые рекорды. Мы говорим об игроке с невероятным талантом и качествами, которые позволили ему превзойти Рауля и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

    Но Роналду не остановится на этих рекордах. Он все еще голоден, полон амбиций и способен улучшить все свои показатели в будущем", - заявил Бенитес.

    Источник: Marca

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    14.10.2015 08:46
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