Василий Березуцкий: «Капелло не разобрался с русским менталитетом»

Защитник сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий в интервью детскому футбольному клубу "Торнадо" назвал свою причину неудач сборной России при Фабио Капелло.

- Скажу избитый штамп, но куда деваться от действительности? Думаю, что Фабио не до конца разобрался с пресловутым русским менталитетом.

- Приход в сборную Слуцкого ты как воспринял?

- Хорошо, я как и многие, считаю, что Слуцкий лучший из кандидатов на эту должность. И мне, конечно, хочется, чтобы нашу сборную тренировал именно российский тренер.

- Сколько ты еще планируешь играть на высоком уровне? Уже кажется десятилетие люди не понимают почему нет конкуренции Березуцким и Игнашевичу в сборной и ЦСКА, это вы так хороши или в стране реально дефицит центральных защитников?

- Во-первых. Мне кажется, что вот как раз наше поколение, рожденных в конце семидесятых и начале восьмидесятых подарило российскому футболу хороших защитников. Но уверен, что как только Березуцкие и Игнашевич закончат с футболом, нас будет кому заменить. Во-вторых, центральному защитнику как никому важен опыт, понимание игры. Центральные защитники, наравне с вратарями играют дольше всех. Обратите внимание, если где-то появится молодой 20-ти летний центральный защитник, то он сразу возводится в ранг звезды.

- Ставишь цель участвовать на домашнем ЧМ-2018?

- Никаких целей в этом плане не ставлю. Передо мной 1,5 года контракта, его планирую отработать. Если будут выдерживать мышцы, не замучают травмы, то почему нет?

- Плющенко ради сочинской Олимпиады, несмотря на многочисленные травмы, вернулся в спорт. Готов также ради домашнего чемпионата мира рваться?

- Я могу так рваться ради своей страны. Если буду чувствовать, что мое присутствие команде необходимо. Но если увижу, что уже не удовлетворяю требованиям футбола, то спокойно уйду. Цепляться всеми силами не буду.

- Тебя удивило выступление Австрии в этом розыгрыше?

- Да. До старта отборочного турнира я предполагал, что просто с ними не будет, а сейчас я бы сравнил австрийцев с сильнейшими европейскими сборными. Это команда, у которой я не вижу слабых мест.