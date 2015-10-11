Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кашчелан: «В матче с Россией будем играть за рейтинг страны»

    Полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан поделился своими ожиданиями перед матчем против России в заключительном туре отбора Евро-2016. В пятницу черногорцы на своем поле уступили австрийцам и утратили все шансы на продолжение борьбы за путевку в финальный турнир.

    "Конечно, настроение не очень после проигрыша, тем более что игра получилась одной из самых лучших для нас. Дважды вели в счете, но в концовке не выдержали, красную карточку получил Мирко Вучинич. Конечно, не стоит комментировать судейство, но этот момент стоит пересмотреть. Сейчас нам надо двигаться дальше, выйти на поле в матче с Россией и показать все, на что мы способны".

    Понятно, что мы уже не попадаем на чемпионат Европы, но все равно можем заработать очки УЕФА и ФИФА для рейтинга страны. Я думаю, что если ты выходишь играть за сборную, то нельзя играть расслабленно. Ты представляешь свою страну, самого себя, так что мы про это помним, будем отдавать 100% себя и не собираемся никому уступать в этой игре", - заявил Кашчелан.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2015 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11