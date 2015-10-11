Тренер сборной Чехии проведет ротацию перед матчем с Голландией

Главный тренер сборной Чехии Павел Врба прокомментировал домашнее поражение от Турции (0:2) в рамках отбора Евро-2016.

"Конечно, мы сожалеем о поражении. После пенальти турки контролировали ход игры. У нас было несколько дебютантов в составе. Томаш Вацлик показал, что он хороший вратарь, голы - это не его вина. Думаю, мой выбор был правильным решением. Йозеф Шурал был одним из лучших атакующих игроков на поле. В матче с Голландией мы используем почти такой же состав, но я дам шанс другим игрокам", - заявил Врба.