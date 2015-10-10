Евро-2016. Бельгия и Уэльс завоевали путевки, Кипр остался в борьбе

В предпоследнем туре отбора Евро-2016 сборная Уэльса проиграла на выезде Боснии, но при этом оформила выход в финальную часть турнира. Помогли валийцам киприоты, которые на выезде одолели Израиль и остались в борьбе за стыковые матчи.

Бельгия одержала дежурную победу над Андоррой и также оформила путевку во Францию.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа В. 9-й тур

Андорра – Бельгия – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Найнгголан, 19; 0:2 – де Брюйне, 42; 1:2 – Лима, 51 (с пенальти); 1:3 – Азар, 56; 1:4 – Депаутр, 64.

Босния – Уэльс – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Дурич, 71; 2:0 – Ибишевич, 90.

Израиль – Кипр – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Досса Жуниор, 58; 1:1 – Биттон, 76; 1:2 – Деметриу, 80.