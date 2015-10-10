Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пике: «Негативные выкрики с трибун еще звучат громче, чем аплодисменты, но становится лучше»

    Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике прокомментировал негативные выкрики с трибун в свой адрес уже третью домашнюю игру национальной команды подряд. Испания вчера обыграла Люксембург со счетом (4:0).

    «Национальная команда – это мой дом и семья. Я прихожу сюда с момента моего первого вызова и все время сталкиваюсь только с хорошим отношением ко мне. Не сомневаюсь сборная Испании – это мое. Надеюсь, негативные выкрики пройдут, и мы снова сможем говорить о футболе.

    Тренд меняется. Негативные выкрики с трибун по прежнему звучат громче, чем аплодисменты, но становится лучше», - отметил Пике.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2015 12:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      Assalim 10 октября 2015, 12:49

      Вот не надо было в свое время кричать о независимости Каталонии......

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Assalim 10 октября 2015, 14:02

      С каких это пор человек не имеет права высказывать собственное мнение?
      Он выходит на поле и своей игрой очень сильно помогает сборной Испании, этого вполне достаточно, чтобы умные болельщики с любыми взглядами на эту ситуацию не свистели в его адрес.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11