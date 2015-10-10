Пике: «Негативные выкрики с трибун еще звучат громче, чем аплодисменты, но становится лучше»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике прокомментировал негативные выкрики с трибун в свой адрес уже третью домашнюю игру национальной команды подряд. Испания вчера обыграла Люксембург со счетом (4:0).

«Национальная команда – это мой дом и семья. Я прихожу сюда с момента моего первого вызова и все время сталкиваюсь только с хорошим отношением ко мне. Не сомневаюсь сборная Испании – это мое. Надеюсь, негативные выкрики пройдут, и мы снова сможем говорить о футболе.

Тренд меняется. Негативные выкрики с трибун по прежнему звучат громче, чем аплодисменты, но становится лучше», - отметил Пике.