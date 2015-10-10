Смольников выбыл из строя на три недели

Защитник сборной России Игорь Смольников, получивший травму приводящей мышцы в ходе отборочного матча Евро-2016 с командой Молдавии (2:1), выбыл из строя минимум на три недели . Об этом рассказал Александр Соловьев, генеральный директор клиники «Основа», специализирующейся на спортивной травматологии и хирургии,



«Приводящая мышца лечится так же, как любой надрыв. Но все зависит от степени повреждения. Если тренер говорит, что этот момент уже беспокоил футболиста, значит, это рецидив старой травмы. Приводящие мышцы играют очень большую роль, и на них идет большая нагрузка. Ведь игрок разворачивается, стартует, останавливается. Если у Смольникова надрыв приводящей мышцы, в любом случае две-три недели будет восстанавливаться. Мышце нужно зажить. При такой травме человек может бегать, но не будет способен выполнять серьезные упражнения в общей группе. Хотя, дай бог, чтобы Смольников как можно быстрее восстановился», — сказал Соловьев.