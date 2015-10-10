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    Смольников выбыл из строя на три недели

    Защитник сборной России Игорь Смольников, получивший травму приводящей мышцы в ходе отборочного матча Евро-2016 с командой Молдавии (2:1), выбыл из строя минимум на три недели . Об этом рассказал Александр Соловьев, генеральный директор клиники «Основа», специализирующейся на спортивной травматологии и хирургии,

    «Приводящая мышца лечится так же, как любой надрыв. Но все зависит от степени повреждения. Если тренер говорит, что этот момент уже беспокоил футболиста, значит, это рецидив старой травмы. Приводящие мышцы играют очень большую роль, и на них идет большая нагрузка. Ведь игрок разворачивается, стартует, останавливается. Если у Смольникова надрыв приводящей мышцы, в любом случае две-три недели будет восстанавливаться. Мышце нужно зажить. При такой травме человек может бегать, но не будет способен выполнять серьезные упражнения в общей группе. Хотя, дай бог, чтобы Смольников как можно быстрее восстановился», — сказал Соловьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2015 06:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Dargin0505 10 октября 2015, 11:28

      лучший крайний защитник рфпл,Здоровья ему!

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 10 октября 2015, 11:23

      Смольников обеспечивал в последних играх Зенита атаку вторым темпом. Без него непонятно как обыгрывать Лилль. Разве что Данни разыграется и Витсель начнет таки двигаться как надо.

      0
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 10 октября 2015, 11:08

      Здоровья

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 10 октября 2015, 10:03

      Потеря для нас
      Скорейшего выздоровления Игорю!

      0
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      Рейтинг: +34

      Смит80 10 октября 2015, 10:02

      АВБ- расстроится... лимит - знаете ли. Опять ротации в группе атаки пройдут.
      Ворота: Кержаков
      Защита : Кришито-Ломбертс- Гарай-Анюков
      Полузащита : Халк-(Дани-Гарсия)?-Шатов-Юсуп
      ов?-Рязанцев?
      Атака : Дзюба

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 10 октября 2015, 10:02

      Слуцкий спеуиально выпустил его, чтоб сломался. Конкурента ослабляет!

      -2
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      Рейтинг: +1496

      GM > ManUtd-Volgograd 10 октября 2015, 11:18

      Твое настоящее имя - Неадекват Невменяевич?

      0
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