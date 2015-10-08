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    Фабрегас: «Сделаю все, что попросит Моуринью»

    Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас поделился мнением о главном тренере лондонцев Жозе Моуринью.

    «Моуринью – лучший тренер в истории клуба и лучший из тех, кто может быть у нас. Он лично помог мне в очень трудный период карьеры и он придает мне уверенность в себе .

    Я сделаю все, что он просит. Когда мы остаемся лицом к лицу он очень помогает мне и я уважаю его за это.

    «Челси» сейчас не в порядке, но у нас есть лучший тренер для этого клуба. Люди не забыли, что пять месяцев назад мы выиграли чемпионат и кубок, мы должны очень быстро изменить ситуацию», – сказал Фабрегас.

    Источник: 101greatgoals.com

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    08.10.2015 06:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      boi1231 8 октября 2015, 11:35

      Сеск под гипнозом !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 8 октября 2015, 08:52

      Поосторожнее с такими заявлениями! А то ведь и правда что-нибудь попросит)))

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 октября 2015, 06:53

      Всё-всё?

      1
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