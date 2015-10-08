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    «Барселона» хочет подписать игрока «Шахтера»

    "Барселона" планирует подписать контракт с самым талантливым воспитанником "Шахтера" 14-летним защитником Академии донецкого клуба (U-15) Аланом Аусси. Об этом сообщает издание champion.com.ua, ссылаясь на источники в донецком клубе.

    Федерация футбола Украины трижды признавала его лучшим футболистом Украины в своем возрасте.

    По словам директора "Барселоны" Алекса Санчеса, испанцы готовы подписать с Аланом длительный контракт и воспитывать его в системе каталонского клуба. Больше всего представителей "Барселоны" поразила техника четырнадцатилетнего защитника, а также его физические данные.

    В четырнадцать лет Алан Аусси имеет рост 182 сантиметра, причем отмечается фантастической дистанционной скоростью и является самым быстрым игроком академии "Шахтера" на дистации 30 метров и 60 метров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2015 06:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 8 октября 2015, 14:56

      Чем они его кормят? :D

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 8 октября 2015, 10:26

      Удачи парню!!!

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