Немецкий специалист Юрген Клопп ведет переговоры с «Баварией» о том, чтобы возглавить мюнхенский клуб. Об этом сообщает журналист Танкерди Пальмиери.

«В течение всего прошлого месяца Клопп вел переговоры с «Баварией», и клуб был уверен в своем желании подписать его. Вот это был бы поворот», - написал Пальмиери в Twitter.

Напомним, что Юрген Клопп считается одним из основных претендентов на пост главного тренера «Ливерпуля», который отправил в отставку Брендана Роджерса.