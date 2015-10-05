Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Клопп ведет переговоры с «Баварией»

    Немецкий специалист Юрген Клопп ведет переговоры с «Баварией» о том, чтобы возглавить мюнхенский клуб. Об этом сообщает журналист Танкерди Пальмиери.

    «В течение всего прошлого месяца Клопп вел переговоры с «Баварией», и клуб был уверен в своем желании подписать его. Вот это был бы поворот», - написал Пальмиери в Twitter.

    Напомним, что Юрген Клопп считается одним из основных претендентов на пост главного тренера «Ливерпуля», который отправил в отставку Брендана Роджерса.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2015 19:05
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Aschat 6 октября 2015, 07:32

      Да ну, и кому теперь верить то. Он все таки куда, в Ливерпуль или в Боруссию, желательно бы конечно первое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 6 октября 2015, 05:54

      Не верю, чтобы он так поступил бы с болельщиками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 6 октября 2015, 00:06

      Ну это будет слишком. Пожалейте, наконец, болельщиков Боруссии. Лучше пусть Ливерпуль с колен поднимает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Мангыч 5 октября 2015, 22:51

      Баваруссия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 5 октября 2015, 21:56

      Пепу надо брать ЛЧ с Баварией и уезжать в Англию в МЮ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 5 октября 2015, 21:25

      В ливере точно нечего делать, но и сливать гвардиолу на данный момент не вижу причин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 5 октября 2015, 19:11

      Не думаю,что стоит сейчас менять Хосе,команда показывает удивительный футбол!Надо брать ЛЧ и тогда можно самому уйти,а если не победит Бавария,то могут и уволить,но не думаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 5 октября 2015, 19:06

      Это предательство!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11