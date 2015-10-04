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    Мюллер: «Создается впечатление, что вся Германия ждет матча между «Баварией» и «Боруссией»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер с нетерпением ждет сегодняшнего матча с дортмундской «Боруссией» в рамках чемпионата Германии.

    «Это будет определенно очень интересный матч. Болельщики в предвкушении, и создается впечатление, что вся футбольная Германия с нетерпением ждет игры. В этом году, с самого начала в верхней части турнирной таблицы очень тесно. Будет жарко.

    Победа стала бы для нас хорошим результатом, с которым мы смогли бы продолжить свой путь в направлении Рождества», — заключил Мюллер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2015 12:49
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