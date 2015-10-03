Мини-футбол. «Динамо» обыграло КПРФ

Подмосковное «Динамо» в первом матче шестого тура Суперлиги против КПРФ. Дублями отметились Ромуло и Фернандиньо. В Глазове местный «Прогресс» не смог справиться с «Тюменью», пропустив от соперника пять мячей.

Чемпионат России. Суперлига. 6-й тур. Первые матчи

Прогресс (Глазов) – Тюмень – 3:5 (1:1)

Голы: 1:0 – Будин, 14. 1:1 – Антошкин, 16. 1:2 – Батырев, 34. 1:3 – Будин, 35 (в свои ворота). 2:3 – Мелконян, 39. 3:3 – Будин, 40. 3:4 – Лобков, 49. 3:5 – Антошкин, 50.

КПРФ (Москва) – Динамо (Московская область) – 3:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Ромуло, 13. 0:2 – Фернандиньо, 16. 1:2 – Шикаров, 22 (с пенальти, 10м). 2:2 – Гончаров, 25. 2:3 – Фернандиньо, 28. 2:4 – Ромуло, 29. 3:4 – Шикаров, 36.

Второй матч

Политех (Санкт-Петербург) – Ухта – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сивец, 11. 1:1 – Щарипов, 50. 1:2 – Кравцов, 50.