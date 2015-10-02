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    Синицын: «Габала» доказала, что слабых соперников в Лиге Европы нет»

    Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын поделился своими впечатлениями от матча против "Габалы" (2:1) в Лиге Европы.

    "Слабых соперников в Лиге Европы нет. Это в очередной раз доказал сегодняшний матч. Мы хорошо начали игру, но затем сбавили обороты, за что едва не поплатились. У "Габалы" хорошие форварды, которые держали в напряжении меня и наших защитников на протяжении всей встречи.

    Тем не менее, считаю, что мы заслуженно победили. Нам удалось лучше реализовать свои моменты, которых было в достатке. Впереди тяжелые поединки с ПАОКом. В Греции сумасшедшие болельщики, которые гонят свою команду вперед с первой до последней минуты. Но мы уже прошли Дортмунд, поэтому будем играть с ПАОКом на победу в обеих встречах", - заявил Синицын.

    Источник: УЕФА

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    02.10.2015 07:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Не фан. 2 октября 2015, 09:22

      уровень Габалы - вторая лига чемпионата Вьетнама.

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      Рейтинг: +3469

      FRZZ > Не фан. 2 октября 2015, 11:31

      Я бы не сказал, нужно быть объективным, Габала хорошая команда, Краснодар выиграл еле-еле.

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