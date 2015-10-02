Синицын: «Габала» доказала, что слабых соперников в Лиге Европы нет»

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын поделился своими впечатлениями от матча против "Габалы" (2:1) в Лиге Европы.

"Слабых соперников в Лиге Европы нет. Это в очередной раз доказал сегодняшний матч. Мы хорошо начали игру, но затем сбавили обороты, за что едва не поплатились. У "Габалы" хорошие форварды, которые держали в напряжении меня и наших защитников на протяжении всей встречи.

Тем не менее, считаю, что мы заслуженно победили. Нам удалось лучше реализовать свои моменты, которых было в достатке. Впереди тяжелые поединки с ПАОКом. В Греции сумасшедшие болельщики, которые гонят свою команду вперед с первой до последней минуты. Но мы уже прошли Дортмунд, поэтому будем играть с ПАОКом на победу в обеих встречах", - заявил Синицын.