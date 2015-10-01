Лига Европы. «Локомотив» обыграл «Скендербеу»

В матче второго тура Лиги Европы «Локомотив» одолел «Скендербеу» со счетом 2:0. Авторами голов стали Ниассе и Самедов.

Напомним, что в этой группе также выступают «Бешикташ» и «Спортинг».

Лига Европы. Группа H. 2-й тур

Локомотив (Россия) – Скендербеу (Албания) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Ниассе, 34; 2:0 - Самедов, 73.

Локомотив: Гильерме, Пейчинович, Чорлука, Логашов, Янбаев, Фернандеш (Миранчук, 46), Коломейцев (Ндинга, 66), Самедов, Тарасов, Майкон, Ниассе (Шкулетич, 81).

Скендербеу: Шехи, Яшаница, Вангели, Радаш, Нимага, Абази (Арапи, 75), Латифи (Шкефи, 71), Лиляй, Салихи, Бериша, Олаинка (Проньи, 87).

Предупреждения: Бериша, 43; Логашов, 70.

Судья: Орель Гринфилд.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы групп Лиги Европы