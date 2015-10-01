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    Лига Европы. «Локомотив» обыграл «Скендербеу»

    В матче второго тура Лиги Европы «Локомотив» одолел «Скендербеу» со счетом 2:0. Авторами голов стали Ниассе и Самедов.

    Напомним, что в этой группе также выступают «Бешикташ» и «Спортинг».

    Лига Европы. Группа H. 2-й тур

    Локомотив (Россия) – Скендербеу (Албания) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Ниассе, 34; 2:0 - Самедов, 73.

    Локомотив: Гильерме, Пейчинович, Чорлука, Логашов, Янбаев, Фернандеш (Миранчук, 46), Коломейцев (Ндинга, 66), Самедов, Тарасов, Майкон, Ниассе (Шкулетич, 81).

    Скендербеу: Шехи, Яшаница, Вангели, Радаш, Нимага, Абази (Арапи, 75), Латифи (Шкефи, 71), Лиляй, Салихи, Бериша, Олаинка (Проньи, 87).

    Предупреждения: Бериша, 43; Логашов, 70.

    Судья: Орель Гринфилд.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 21:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +93

      pravda 2 октября 2015, 09:48

      В частности, фанаты Локомотива несколько раз скандировали сербскую кричалку "Убей албанца". По всей вероятности, за этот инцидент УЕФА применит санкции к железнодорожникам.

      Дурдом!!!!
      ! Достали эти неадекваты на трибунах!!!! Шпана долбаная!!!

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      Рейтинг: +10

      Не фан. 1 октября 2015, 22:16

      Даже Торпедо Армавир выиграло бы у Скендербеу с большим счётом. Жаль, что этот "суперклуб" не попался злым сербам.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Не фан. 2 октября 2015, 09:46

      Не фан- значит тролль?

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 октября 2015, 22:14

      Молодцы, с победой!

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 1 октября 2015, 22:13

      Сыграли хорошо, несмотря на то, что команду Скендербеу многие узнали сегодня впервые в жизни.

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      Рейтинг: +443

      EVM 1 октября 2015, 21:59

      Молодцы Паровозы! С победой! Третья российская команда одержала победу и порадовала россиян. Будем надеяться, что Краснодар с Рубином, тоже порадуют нас своими победами.

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      Рейтинг: +11

      l.p > EVM 1 октября 2015, 22:32

      Молодец.зашел на соккер.там чуть ли не каждый хвалит свою команду.не желая удачи тем командам которые из России.это Европа.тут все свои.в рпл пожалуйста

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      Рейтинг: +17

      Zaytsevan51 1 октября 2015, 21:56

      молодчики! уверено!

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      Рейтинг: +165

      ElninoO 1 октября 2015, 21:55

      что-то какая-то не хорошая расслабленность чувствуется у наших команд на этой неделе, столько на валидол приходится тратить)) Но хоть побеждают - это радует.))

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      Рейтинг: +11

      l.p > ElninoO 1 октября 2015, 22:37

      Синдром российского футбола

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > ElninoO 2 октября 2015, 09:48

      Нормально, силы тоже нужно грамотно распределять)

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