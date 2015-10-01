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    «Локомотив» – «Скендербеу». Онлайн-трансляция

    "Локомотив" готовился к этому матчу в статусе фаворита. На старте группового этапа Лиги Европы они сокрушили "Спортинг" в Лиссабоне - 3:1. В чемпионате России "Локо" уверенно идет на втором месте. На выходных команда на равных сыграла с лидирующим ЦСКА - 1:1. Что касается соперника, то это она из самых загадочных команд турнира. Для кендербеу", шестикратного чемпиона Албании, это дебютное выступление на групповом этапе еврокубков. Две недели назад коллектив Миреля Йосы уступил дома "Бешикташу" (0:1) и в Москве твердо намерен заработать первые очки.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" – "Скендербеу". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2015 19:01
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