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    «Ювентус» - «Севилья». Смотреть онлайн

    "Ювентус" и "Севилья" очень неудачно стартовали в своих национальных чемпионатах. Но в первом туре Лиги чемпионов одержали победы над непростыми соперниками. Вполне возможно, что в сегодняшней очной дуэли решится судьба одного из тренеров этих команд.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Ювентус" - "Севилья", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 21:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.09.2015 20:42
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