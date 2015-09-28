ФНЛ. «Волга» НН и «Зенит-2» разошлись миром

В матче 13-го тура ФНЛ нижегородская «Волга» и «Зенит-2» победителя не выявили. Петербуржцы дважды выходили вперед усилиями Зинкова и Киреенко, но хозяева каждый раз сравнивали счет – забивали Миносян и Буйволов.

Чемпионат России. ФНЛ. 13-й тур

Волга (Нижний Новгород) - Зенит-2 (Санкт-Петербург) - 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Зинков, 14; 1:1 - Миносян, 39; 1:2 – Киреенко, 56; 2:2 – Буйволов, 64.

Волга: Нигматуллин, Гарбуз, Буйволов, Пасько, Маляров, Леандро, Миносян (Полянин, 70), Замалиев, Кухарчук (Шеляков, 54), Козлов, Саркисов (Петров, 60).

Зенит-2: Бабурин, Зуев, Лобов, Васильев, Иванов, Палиенко (Ящук, 62; Троянов, 90), Зырянов, Попов, Зинков, Богаев, Марков (Киреенко, 46).

Предупреждения: Саркисов, 13; Зуев, 18; Богвев, 37; Зинков, 89.

Удаления: Зинков, 89

Судья: Андрей Фисенко.