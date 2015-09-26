Мутко поддержал введение видеоповторов

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко высказался в поддержку введения видеоповторов. По его мнению, это облегчит работу судей.

«Недавно был пенальти, где видно, что футболист падает на линии штрафной. Почему на минуту не остановить и не посмотреть повтор? Почему не использовать такие системы? Нужно думать в сторону технических средств, ничего здесь страшного нет. Зато команды и тренеры будут уверены в судье. Того же помощника арбитра можно попросить посмотреть, ведь где-то человек может в динамике и не увидеть момент», - говорит Мутко.

При этом чиновник отказался комментировать работу судей на матче десятого тура РФПЛ ЦСКА – «Локомотив» (1:1).

«Что касается игры между ЦСКА и «Локомотивом», не мне давать оценку работе судей. Не хотелось бы накалять страсти. Но меня тревожит то, что авторитет у арбитров очень низкий. Не говорю о болельщиках, они всю жизнь это скандируют, не очень любят судей. Но вот у участников матча ситуация запредельная, это поведение никуда не годится. У судьи должен быть авторитет».