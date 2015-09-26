Орлов прокомментирует матч между «Спартаком» и «Зенитом»

Кстати, да:
смотрю сейчас Спартак-Зенит.
Халк сравнивает со штрафного.
Ну, И?..
ЧТО вплывает в кадр сразу после забитого гола?!
Правильно.
Торжество Миллера со супружницею.
Причём "медленно и два раза".
Ещё вопросы?... ))
Известный телекомментатор Геннадий Орлов успел восстановиться к матчу 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».
У Орлова был диагностирован аппендицит в Валенсии перед началом матча между одноименной командой и петербургским «Зенитом». Из-за этого комментатору также пришлось пропустить встречу сине-бело-голубых с пермским «Амкаром».
Орлов будет работать на телеканале «Наш футбол», а зрители «России 2» смогут услышать репортаж Романа Трушечкина.