Орлов прокомментирует матч между «Спартаком» и «Зенитом»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов успел восстановиться к матчу 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

У Орлова был диагностирован аппендицит в Валенсии перед началом матча между одноименной командой и петербургским «Зенитом». Из-за этого комментатору также пришлось пропустить встречу сине-бело-голубых с пермским «Амкаром».

Орлов будет работать на телеканале «Наш футбол», а зрители «России 2» смогут услышать репортаж Романа Трушечкина.