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    Орлов прокомментирует матч между «Спартаком» и «Зенитом»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов успел восстановиться к матчу 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    У Орлова был диагностирован аппендицит в Валенсии перед началом матча между одноименной командой и петербургским «Зенитом». Из-за этого комментатору также пришлось пропустить встречу сине-бело-голубых с пермским «Амкаром».

    Орлов будет работать на телеканале «Наш футбол», а зрители «России 2» смогут услышать репортаж Романа Трушечкина.

    Источник: Twitter

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    26.09.2015 18:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +28

      RedКий_Падонок 26 сентября 2015, 19:31

      Кстати, да:
      смотрю сейчас Спартак-Зенит.
      Халк сравнивает со штрафного.
      Ну, И?..
      ЧТО вплывает в кадр сразу после забитого гола?!
      Правильно.
      Торжество Миллера со супружницею.
      Причём "медленно и два раза".
      Ещё вопросы?... ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      RedКий_Падонок 26 сентября 2015, 19:27

      А какие претензии к Орлову, люди?
      Это же стиль жизни ГазпрЁма - "ДА, МЫ ОХ...ЕЛИ! НУ И ЧТО?!..." (с)
      Им же до глубины марианской впадины фиолетово, что "весь советский народ и всё прогрессивное человечество" ненавидит это шапито лютой ненавистью.
      Хотя нет.
      Не фиолетово.
      Похоже, там всё гораздо хуже: "это доставляет".

      0
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 26 сентября 2015, 19:06

      Г-н Орлов, все фанаты футбола желают Вам здоровья, пожалейте и Вы нас, дайте футбол смотреть нормально (я имею ввиду со звуком), давайте как нибудь на пенсию, Ваша команда теряет поклонников лично из за Вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 > footballforeverNN 26 сентября 2015, 21:27

      действительно,его послушать - в России только одна команда. Остальные так себе.

      1
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN > AVAR-05 26 сентября 2015, 21:30

      Ладно бы так себе, остальных просто нет......

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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 26 сентября 2015, 19:01

      Бля опять без звука))) дайте людям праздник футбола, ооочень просим!

      2
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 26 сентября 2015, 18:50

      Опять придется без звука смотреть

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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 26 сентября 2015, 18:39

      эта новость уже была, нафига 2ой раз выкладывать?

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Hiddink95 26 сентября 2015, 18:43

      Тогда не точно было.

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